Ураган «Іда» знеструмив половину штату Луїзіана
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- Костя Андрейковець
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У США майже половина штату Луїзіана була знеструмлена через потужний ураган «Іда», який спричинив розриви ліній електропередач і значні руйнування.
Про це повідомляє ВВС.
Ураган зруйнував тисячі будинків і затопив дороги на південь від Нового Орлеану. Без електрики залишилися близько мільйона жителів Луїзіани. Чиновники оцінюють збитки як катастрофічні — на відновлення підуть тижні.
Губернатор Джон Белл Едвардс повідомив про загибель однієї людини, на будинок якої впало дерево. Влада заявила, що кількість жертв, ймовірно, буде зростати в міру продовження пошуково-рятувальних робіт.
Зараз ураган йде вглиб країни і ослаб до тропічного шторму. Національний центр ураганів попередив, що сильний дощ все ще може спричинити повінь в деяких частинах Міссісіпі, Алабами і Флориди.
- Ураган «Іда» обрушився на штати Луїзіана і Міссісіпі 30 серпня — йому присвоїли 4-у категорію. Через швидкість вітру в 230 км/год ураган порівнювали з «Катріною», яка в серпні 2005 року завдала збитків на $125 млрд і призвела до загибелі 1 833 осіб.