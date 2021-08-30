Ще одна суддя Верховного суду подала у відставку

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sud.ua

Суддя Верховного суду Світлана Вус подала у відставку. Розгляд рішення заплановано на 2 вересня.

Про це свідчить порядок денний засідання Вищої ради правосуддя, на що першим звернуло увагу видання «Дзеркало тижня».

Вус — суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Як повідомляє профільне видання sud.ua, Вус у 2017 році брала участь у конкурсі до Касаційного кримінального суду ВС і посіла 64 місце в підсумковому рейтингу. Цього не вистачило, щоб зайняти посаду судді нового Верховного суду, але вистачило для того, щоб Вища кваліфікаційна комісія визнала Вус такою, що відповідає посаді та успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання.

Під час конкурсу до судді виникли претензії у Громадської ради доброчесності, яка звинуватила її у недекларуванні у 2011—2014 роках квартири в Києві.

Перед нею у відставку подав Микола Гусак, його питання будуть розглядати 7 вересня. Загалом у Верховному суді працюють 190 суддів.