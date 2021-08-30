Український паралімпієць відмовився фотографуватися з росіянами на п’єдесталі

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Суспільне

Український паралімпієць Ігор Цвєтов після церемонії нагородження відмовився від спільного фото з росіянами.

Про це пише «Суспільне».

Український бігун посів друге місце на дистанції в 100 метрів. Він поступився росіянину Дмитру Сафронову, а на третьому місці також опинився представник Російського паралімпійському комітету — Артем Калашян.

Після вручення медалей росіяни робили спільне фото на п’єдесталі і запросили до себе українця, але той відсторонився від них. Врешті вони сфотографувалися вдвох, без Цвєтова.