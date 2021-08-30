Український паралімпієць відмовився фотографуватися з росіянами на п’єдесталі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Суспільне
Український паралімпієць Ігор Цвєтов після церемонії нагородження відмовився від спільного фото з росіянами.
Про це пише «Суспільне».
Український бігун посів друге місце на дистанції в 100 метрів. Він поступився росіянину Дмитру Сафронову, а на третьому місці також опинився представник Російського паралімпійському комітету — Артем Калашян.
Після вручення медалей росіяни робили спільне фото на п’єдесталі і запросили до себе українця, але той відсторонився від них. Врешті вони сфотографувалися вдвох, без Цвєтова.
- 7 серпня українська спортсменка Ярослава Магучіх на Олімпіаді здобула бронзову медаль у стрибках у висоту, росіянка Ласіцкене — золоту. Пізніше зʼявилось фото, як вони обіймаються, що і викликало обурення. Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене — капітан Збройних сил Росії.
- У соцмережах користувачі одразу поділились на кілька таборів: одні пояснювали такий вчинок «емоціями після медалі», інші наголошували, що спорт — поза політикою (так говорили й в Національному олімпійському комітеті), треті — що не треба забувати про війну із Росією.
- Сама Магучіх прокоментувала інцидент 12 серпня, коли повернулася в Україну. Вона заявила, що у спільному фото не було жодної політичної позиції.