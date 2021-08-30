Угорщина та Росія домовилися про новий 15-річний контракт на постачання газу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Светлицький Сергій / УНІАН
Росія та Угорщина домовилися про новий 15-річний контракт на постачання природного газу. Щороку РФ перекачуватиме угорцям по 4,5 мільярда кубометрів.
Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, пише Reuters.
«Ми також домовились про ціну, яка є набагато вигіднішою за ту, яку ми платили за угодою, підписаною Угорщиною 1995 року, і яка закінчується зараз», — зазначив він.
За його словами, угода буде підписана з «Газпромом» до кінця вересня, і вона набере чинності з 1 жовтня. Згідно з умовами, Росія щороку надаватиме Угорщині 4,5 мільярда кубометрів газу — 3,5 мільярда через Сербію та ще мільярд через Австрію.
Угода буде розрахована на 15 років із можливістю змінити обсяги постачання через 10 років. Раніше Угорщина отримувала російський газ переважно через українську ГТС.
- У 2020 році транзит газу до Європи українською газотранспортною системою зменшився на 38%, а обсяги транспортування блакитного палива з Європи до України зросли на 12% у порівнянні з попереднім роком. Як пояснив Оператор, ключовими чинниками зниження обсягів транзиту до Європи стали запуск нових газопроводів в обхід України, а також зменшення попиту на блакитне паливо в ЄС та значні запаси газу в європейських підземних сховищах.