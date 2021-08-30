СБУ: У Харківській області чиновники кілька років привласнювали пенсії жителів окупованого Донбасу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Death to Stock
Служба безпеки України викрила схему посадовців, які привласнювали пенсії жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Схема чиновників, серед яких посадовці Пенсійного фонду і банку, діяла кілька років. Вони привласнювали бюджетні гроші для виплат пенсій в Харківській області, вносячи неправдиві відомості до бази даних. Чиновники міняли інформацію про виплати пенсій людям з ОРДЛО й оформлювали банківські картки, на які отримували гроші. Усе це відбувалося без відома самих пенсіонерів, частина з яких, можливо, вже померли.
За попередніми підрахунками чиновники привласнили близько 5 мільйонів гривень.
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили банківські карти і чорнову документацію, яка доводить багатомільйонні угоди із соціальними виплатами.
Двом учасникам схеми повідомили про підозру в шахрайстві (ч. 3 ст. 190 КК) і несанкціонованому втручанні в роботу компʼютерів (ч. 2 ст. 361 КК).
- Раніше СБУ викрила схему розкрадання бюджетних грошей, які були виділені на ремонт розмитих доріг в Чернівецькій області після червневої повені у 2020 році. Ідеться про розкрадання 1,3 мільйона гривень.
- До цього СБУ розкрила масштабну схему розкрадання земель чиновниками Держгеокадастру — вони через електронні реєстри незаконно вивели понад 700 тисяч гектарів.