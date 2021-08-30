Потерпілий в ДТП з нардепом Трухін водій Daewoo: Мене вже викликали до поліції

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Водій Daewoo Lanos Валентин Шовкошитній, який постраждав у резонансній ДТП за участю авто з народним депутатом Олександром Трухіним, повідомив, що його вже викликали до поліції. Але він не бачив, хто саме перебував за кермом Audi A8 і, за повідомленнями ЗМІ, винен в аварії.

Про це Шовкошитній розповів «Бабелю». За його словами, після ДТП його заблокувало в машині через пошкоджені двері. Чи був за кермом Audi A8 Трухін, як повідомляють ЗМІ, Шовкошитній не бачив.

«Мене заблокувало, підійшов чоловік — виламав двері, випустив мене і моїх пасажирів. Поки я вийшов, пройшло хвилин двадцять. Хто лежав, хто ходив — я не бачив просто», — розповів він «Бабелю» і додав, що водій Audi не звертався до нього після аварії.

Шовкошитній також повідомив, що його вже викликали в поліцію через порушену за фактом ДТП кримінальну справу. Хто ще є її фігурантом — невідомо.

У ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ», якій належить ще один постраждалий в ДТП Ford Kuga, відмовилися коментувати «Бабелю» аварію. Саме в цьому авто перебували глава Комітету арбітрів Української асоціації футболу італієць Лучано Лучі та його помічник. Обох після інциденту госпіталізували, про що ще 23 серпня повідомили в УАФ.

За даними Цензор.НЕТ, третій автомобіль — Audi A8 — належить компанії «Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК) «Андріївський», зареєстрованій у Дніпропетровської області.

Зараз її власник — Євгенія Готвянська. Але до 2019 року частиною компанії володів батько нардепа Трухіна Микола Олексійович. При цьому у самого «слуги» в декларації вказані сотні гектарів землі в селі Андріївка Хорольського району Полтавської області.

Цензор.НЕТ з посиланням на джерело у правоохоронних органах також пише, що за кермом Audi A8 був не Трухін, як повідомили ЗМІ, а Віктор Склема. Це помічник ще одного пасажира авто — Фахраддіна Мухтарова, депутата Полтавської обласної ради та керівника місцевого осередку «Слуги народу».