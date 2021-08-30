Житлова багатоповерхівка в Мілані повністю вигоріла — є загроза обвалення
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Житлова 18-поверхова будівля на південній околиці Мілану, в якій 29 серпня спалахнула сильна пожежа, майже повністю вигоріла.
Про це пише Corriere della Sera.
Пожежники гасили вогонь до самого ранку — їх роботу ускладнювали величезна хмара їдкого диму і падаючі шматки розпеченого облицювання, які спалили кілька автомобілів, припаркованих поряд із будівлею.
У результаті пожежі загиблих немає, але є кілька потерпілих, які надихалися димом.
Зараз фахівці перевіряють конструкції будівлі. За їхніми словами, ймовірність обвалення будівлі вкрай велика — вогонь серйозно пошкодив металевий каркас. Обвалення несе загрозу сусіднім будинкам, тому рятувальники евакуювали жителів.
- 29 серпня в Мілані сталася масштабна пожежа в житловому хмарочосі Torre dei Moro. У ньому проживали близько 70 сімей. Вогонь спалахнув на 15 поверсі в одній з квартир. Як повідомляють ЗМІ, це помітила дитина і підняла тривогу, що дозволило уникнути жертв.