На південь США обрушився ураган «Іда» — найпотужніший за 150 років
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) обрушився ураган «Іда», якому синоптики дали четверту категорію з пʼяти можливих — швидкість вітру досягає 240 км на годину
Як повідомляє CNN, 16 років тому ураган «Катріна», який заподіяв великі руйнування, мав 3-ю категорію і був слабшим.
Влада Луїзіани заявила, що «Іда» найпотужніший ураган за останні більш ніж 150 років і він стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону.
Президент США Джо Байден сказав, що важкі наслідки для узбережжя неминучі. В першу чергу сильно постраждає електропостачання, на відновлення якого підуть тижні.
У Луїзіані вже без світла залишилися близько мільйона людей, а Новий Орлеан, звідки евакуювалися тисячі жителів, повністю знеструмлений. Зараз для Нового Орлеану і його округів діє попередження про раптові повені.
У результаті стихії загинула як мінімум одна людина в місті Прерівіль.
- Минулого тижня в Теннессі через повені загинули більше 22 людей. Дощі нашкодили сільській місцевості, розмивши дороги і пошкодивши вишки звʼязку та телефонні лінії.
- До цього від урагану «Генрі» страждав Нью-Йорк, де ввели режим надзвичайної ситуації. 22 серпня в Мексиці пронісся ураган «Грейс».