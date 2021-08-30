На південь США обрушився ураган «Іда» — найпотужніший за 150 років

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На південне узбережжя США (штати Луїзіана і Міссісіпі) обрушився ураган «Іда», якому синоптики дали четверту категорію з пʼяти можливих — швидкість вітру досягає 240 км на годину

Як повідомляє CNN, 16 років тому ураган «Катріна», який заподіяв великі руйнування, мав 3-ю категорію і був слабшим.

Влада Луїзіани заявила, що «Іда» найпотужніший ураган за останні більш ніж 150 років і він стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону.

Президент США Джо Байден сказав, що важкі наслідки для узбережжя неминучі. В першу чергу сильно постраждає електропостачання, на відновлення якого підуть тижні.

У Луїзіані вже без світла залишилися близько мільйона людей, а Новий Орлеан, звідки евакуювалися тисячі жителів, повністю знеструмлений. Зараз для Нового Орлеану і його округів діє попередження про раптові повені.

У результаті стихії загинула як мінімум одна людина в місті Прерівіль.