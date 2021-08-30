Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

Новини

Facebook / Офіс президента

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Білий дім.

Спочатку зустріч президентів мала відбутися 30 серпня, потім її перенесли на 31 серпня, а зараз на 1 вересня. При цьому, у Зеленського на 1 вересня в США були заплановані інші заходи.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це сталося «у звʼязку з розширенням програми візиту».

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Зеленський перебуватиме у Вашингтоні два дні: 31 серпня і 1 вересня.