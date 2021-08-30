Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Офіс президента
Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня.
Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на Білий дім.
Спочатку зустріч президентів мала відбутися 30 серпня, потім її перенесли на 31 серпня, а зараз на 1 вересня. При цьому, у Зеленського на 1 вересня в США були заплановані інші заходи.
За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це сталося «у звʼязку з розширенням програми візиту».
Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що Зеленський перебуватиме у Вашингтоні два дні: 31 серпня і 1 вересня.
- У Білому домі раніше заявили, що Україні під час візиту Зеленського буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям російської агресії.
- Президенти обговорять ситуацію із безпекою, питання Донбасу, російський газопровід «Північний потік — 2» і гарантії для України після його запуску, а також економічне співробітництво, зокрема інвестиції. США зі свого боку порушать питання боротьби з корупцією та імплементації реформ.