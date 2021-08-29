У Мілані спалахнула житлова багатоповерхівка — 15 поверхів охоплені вогнем

Новини

Скриншот / YouTube

У Мілані в неділю, 29 серпня, сталася масштабна пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомили в Головному управлінні з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, спалахнув Torre dei Moro — хмарочос, який складається з 15 житлових поверхів та ще декількох поверхів магазинів і офісів. Будинок заввишки 60 метрів і «імітує» кіль корабля.

За даними рятувальників, вогонь спалахнув на горішніх поверхах, а потім перекинувся на нижні. Полум’я знищило облицювальний матеріал і перетворило конструкцію на «кістяк».

Наразі рятувальники евакуюють мешканців будинку, попередньо приблизно 20 осіб вже вивели на вулиці, загалом у будинку мешкають приблизно 70 сімей.

Інформації про постраждалих чи загиблих немає. Причина пожежі також поки що невідома.