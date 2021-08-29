УАФ представила тренерський штаб збірної України з футболу

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У неділю, 29 серпня, Українська асоціація футболу представила новий тренерський штаб національної збірної України.

В.о. головного тренера української національної команди призначений 64-річний український фахівець Олександр Петраков.

Допомагати виконувачу обовʼязків головного тренера Петракову будуть Андрій Анненков та Олександр Шовковський.

Тренером воротарів став Вʼячеслав Кернозенко, а Вʼячеслав Руженцев та Іван Баштовий працюватимуть тренерами з фізпідготовки.

Шовковський і Баштовий раніше входили до штабу Андрія Шевченка

Перші матчі з новим тренерським штабом збірна України проведе вже на початку вересня: 1-го числа проти Казахстану і 4-го — проти Франції. На 8 вересня запланований спаринг з чехами.