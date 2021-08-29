В Україні за добу виявили майже дві тисячі випадків COVID-19 — вакциновано вже 5,2 млн осіб

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VCU Capital News Service / Flickr

В Україні за добу медики вакцинували 87 567 людей, з них першу дозу отримали 29 772, а повністю імунізовані — 57 795.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 693 мобільні бригади, 1 941 пункт щеплення та 377 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 5 295 407 людей. Першою дозою щеплено 5 295 405 осіб, а другою — 3 594 758. Загалом проведено 8 890 163 щеплення.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

Також за добу в Україні виявили 1 906 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 134 дитини та сорок медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 720 — померли.

Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.

Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.