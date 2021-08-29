Перша ракетка України Світоліна перемогла на турнірі WTA. Це її 16 нагорода

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Facebook / Elina Svitolina

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Чикаго, завоювавши собі перший титул у сезоні 2021 року.

Цього разу вона обіграла француженку Елізабет Корне — 7:5, 6:4, повідомляє Федерація тенісу України. Світоліна виборола вже 16-ту медаль на цьому турнірі.

Востаннє Світоліна вигравала титул на турнірі в Страсбурзі восени 2020 року. На шляху до титулу Еліна Світоліна обіграла Клару Бурель, Фіону Ферро, Крістіну Младенович і Ребекку Петерсон.

За турнір українка не зіграла з жодною із суперниць з топ-50 рейтингу.

Річ у тім, що Світоліна скористалася від організаторів wild card і стала єдиною представницею топ-30 на цьому турнірі.

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Раніше Світоліна і Корне уже зустрічалися на кортах Туру сім разів (тепер рахунок в очних поєдинках 5:3).