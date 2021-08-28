В Авдіївці через обстріл пошкоджені база, житлові будинки й електромережі. Відкрито кримінальне провадження

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Ранковий артилерійський вогонь бойовиків по Авдіївці пошкодив промислову базу, житлові будинки й електромережі.

Про це УНН повідомив керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.

За його словами, під обстріл потрапила промислова база, де перебувають українські військові. Один з них отримав осколкові поранення. Також постраждали пʼятиповерхова будівля біля бази та кілька інших будинків.

Барабаш розповів, що обстріли велися у два етапи — з 06:15 до 07:50 і з 08:50 до 10:15. Він зазначив, що стріляла 122-мм самохідна гаубиця «Гвоздика».

«Приблизно 25 снарядів прилетіло, орієнтовно, з «Гвоздики». Бойовики відкрили вогонь з боку окупованого Спартака. Другий етап розпочався о 08:50. До 10:15 там було понад 30 прильотів. Були й 122 калібр, і «Гвоздика», — додав Барабаш.

У мережі вже зʼявилися відео наслідків обстрілу.

Штаб ООС підтвердив факт застосування бойовиками мінометів і артилерії калібру 122-мм. Про обстріл проінформована Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, а прокуратура відкрила кримінальне провадження. У штабі зазначили, що українські військовослужбовці дали адекватну відповідь на обстріл.

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомляє, що від обстрілів поранення отримали ще троє військових. Авдіївка входить у зону відповідальності угруповання, але уточнень, де саме були поранені військові, немає.