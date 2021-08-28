Рух поїздів у Донецькій області через обстріли бойовиків обмежили на три дні. Поранено військового
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- Костя Андрейковець
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Pixabay
Через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» рух поїздів в Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежили. Протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть скороченими маршрутами — до станцій Покровськ і Очеретине.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
Потяги № 136 Київ — Авдіївка і № 826 Дніпро — Авдіївка до 30 серпня включно їздитимуть до Покровська. Звідти пасажирів до Авдіївки і назад доставлятимуть автобусами.
УЗ вказує, що обстріли почалися сьогодні вранці. Усіх працівників станції Авдіївка та пасажирів екстрено евакуювали в укриття.
Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомляє, що під час обстрілу осколкові поранення дістав один український військовий — він госпіталізований. Стан бійця задовільний.
- Раніше спостерігачі місії ОБСЄ зафіксували на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 102 одиниці озброєння (техніка й артилерійське озброєння), які розміщені з порушенням ліній відведення.
- Учора, 27 серпня, через обстріли бойовиків загинув військовий. За серпень від ворожого вогню загинули вже 7 воїнів, а загалом за цей рік — 58 бійців.