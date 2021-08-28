США виділять Україні $60 мільйонів допомоги для зміцнення оборони

Новини

Nik Shuliahin / Unsplash

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні фінансову допомогу у розмірі до $60 мільйонів за рахунок коштів Пентагону для зміцнення оборони.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Кошти будуть виділені на оборонну продукцію, озброєння, військову освіту і підготовку кадрів.

У червні цього року, перед зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним, Байден тимчасово заморозив військову допомогу Україні. Тепер же, напередодні запланованої на 31 серпня у Вашингтоні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, він ухвалив рішення про допомогу.