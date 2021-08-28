В Україні за добу вакцинували понад 160 тисяч людей, а на коронавірус захворіли трохи більше ніж 2 тисячі

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за минулу добу, 27 серпня, вакцинували від коронавірусу 166 551 людину. Першу дозу отримали 57 435 українців, а другу — 109 116.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, всього з початку щеплювальної кампанії в Україні повністю вакцинували 3 536 963 людей.

Що стосується кількості хворих на коронавірус, за минулу добу виявили 2 082 зараження. Найбільше — у Києві (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях. У лікарні потрапили 708 людей, а померли від ускладнень 54.

Загалом з початку пандемії у країні виявили 2 282 285 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 686 людей.