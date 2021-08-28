У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Байдена наступного тижня

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Пресслужба Офісу президента України

У Білому домі підтвердили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена відбудеться наступного тижня.

Про це заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі.

«Наступного тижня президент Джо Байден зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі та у Криму. Також буде обговорюватися співпраця в галузі енергетичної безпеки, підтримка зусиль президента Зеленського в боротьбі з корупцією та імплементації реформ», — сказала вона.