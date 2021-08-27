Кріштіану Роналду повертається до «Манчестер Юнайтед» — клуб домовився з «Ювентусом»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Cristiano Ronaldo
Один з найкращих футболістів світу, португалець Кріштіану Роналду повертається до англійського клубу «Манчестер Юнайтед».
Про це МЮ написали на своєму офіційному сайті.
«Манчестер Юнайтед» радий підтвердити, що клуб досяг угоди з «Ювентусом» про трансфер Кріштіану Роналду за умови погодження особистих умов, візи та медичного обстеження», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що всі в команді чекають на повернення Кріштіану. Саме в «Манчестер Юнайтед», де Роналду грав у 2003—2009 роках, він став зіркою світового футболу. За англійський клуб португалець зіграв 292 матчі, у яких забив 118 голів.
- У червні 2020 року стало відомо, що Роналду став першим футболістом-мільярдером — у 2019 році він заробив $105 мільйонів, подолавши барʼєр у мільярд доларів.