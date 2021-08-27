В Австрії за хабарництво засудили колишнього віцеканцлера. Він отримав 15 місяців умовно

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HC Strache / Instagram

Колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе засудили до 15 місяців умовного ув’язнення за хабарництво.

Про це пише Kurier.

Штрахе був віцеканцлером Австрії у 2017—2019 роках, а також очільником правої Партії свободи. Коли Штрахе очолював цю політичну силу, на її рахунок надійшла пожертва на суму €10 тисяч від керівника лікарні у Відні, друга Штрахе Вальтера Грубмюллера.

Суд визнав, що ця пожертва була здійснена в обмін на підтримку змін до законодавства. Штрахе отримав 15 місяців умовно, а Грубмюллер — 12 місяців. Обидва на суді свою провину не визнали.