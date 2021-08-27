В Австрии за взяточничество осудили бывшего вице-канцлера. Он получил 15 месяцев условно

Бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе приговорили к 15 месяцам условного заключения за взяточничество.

Об этом пишет Kurier.

Штрахе был вице-канцлером Австрии в 2017—2019 годах, а также главой правой Партии свободы. Когда Штрахе возглавлял эту политическую силу, на ее счет поступило пожертвование в сумме €10 тысяч от руководителя больницы в Вене, друга Штрахе Вальтера Грубмюллера.

Суд признал, что это пожертвование было сделано в обмен на поддержку изменений в законодательство. Штрахе получил 15 месяцев условно, а Грубмюллер — 12 месяцев. Оба на суде свою вину не признали.