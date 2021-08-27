В Австрии за взяточничество осудили бывшего вице-канцлера. Он получил 15 месяцев условно

Бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе приговорили к 15 месяцам условного заключения за взяточничество.
Об этом пишет Kurier.
Штрахе был вице-канцлером Австрии в 2017—2019 годах, а также главой правой Партии свободы. Когда Штрахе возглавлял эту политическую силу, на ее счет поступило пожертвование в сумме €10 тысяч от руководителя больницы в Вене, друга Штрахе Вальтера Грубмюллера.
Суд признал, что это пожертвование было сделано в обмен на поддержку изменений в законодательство. Штрахе получил 15 месяцев условно, а Грубмюллер — 12 месяцев. Оба на суде свою вину не признали.
- В 2019 году тогдашний вице-канцлер Австрии и лидер ультраправой Партии свободы Штрахе попал в скандал из-за видео, на котором он ведет переговоры с богатой россиянкой. Она предлагает политику деньги и поддержку на выборах (в 2017 году) в обмен на определенные услуги. Этот скандал привел к распаду коалиции и досрочным выборам, а Штрахе потерял должность вице-канцлера и главы Партии свободы.