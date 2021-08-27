Синоптики спрогнозували погоду на останні вихідні літа: Локальні дощі та контрастна температура

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В останні вихідні літа на сході України очікується спека, а на заході — прохолода і дощі, подекуди тумани.

За прогнозом Sinoptik.ua, у ніч проти 28 серпня в Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій областях можуть пройти дуже сильні дощі з кількістю опадів до 15—40 мм за 12 годин.

Західна частина України перебуває в зоні низького тиску — у вихідні та на початку тижня буде похмуро і дощитиме. Уранці очікуються слабкі тумани. У суботу та понеділок денна температура в регіоні до +21 °С, у неділю +15...+17 °С.

У Тернополі на День міста, 28 серпня, буде хмарна погода з невеликими порціями сонця. Повітря вдень прогріється до +19 °С. Опади малоймовірні. У неділю термометр покаже максимум +17 °С, буде хмарно, часом дощі. У понеділок стане більше сонця й тепла, удень до +20 °С.

У південно-східних областях, крім Одеської, вихідні та початок тижня будуть переважно ясними, денна температура повітря +29...+33 °С. Температура вночі навіть підвищиться — до +21 °С. Дощі відступили з регіону.

В Одеській області температура повітря в суботу до +26 °С, хмарно, слабкий вітер змінних напрямків. У неділю та понеділок удень ясно, +27 °С, посилення східного вітру до 6 м/с. Ночі потеплішали до +21 °С, але потепління ненадовго.

У центрі країни атмосферні процеси не однорідні. У Вінницькій області холодне повітря із заходу зумовить температуру до +21 °С і дощі з грозами. У Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях спекотно — до +31 °С, дутиме північний вітер до 6 м/с. У Черкаській області до +27 °С, переважно ясно.

На півночі України в суботу буде хмарно з проясненнями, дощі, удень повітря прогріється до +22 °С, лише в Сумській області до +25 °С. У неділю та понеділок подекуди пройдуть дощі, значно потеплішає — +27...+29 °С. У Житомирській області дощі, температура залишатиметься невисокою — +19...+21 °С.

У Києві у вихідні та на початку тижня висока імовірність гроз із дощами. У суботу вдень +23 °С, у неділю та понеділок потеплішає до +27 °С, уночі до +19 °С. Вітер східних напрямків, від слабкого до помірного.