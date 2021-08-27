Луганська «Зоря» дізналася суперників у груповому етапі дебютної Ліги конференцій УЄФА

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Луганський футбольний клуб «Зоря» дізнався, з ким гратиме у груповому етапі дебютного розіграшу Ліги конференцій УЄФА.

Жеребкування відбулося 27 серпня у Стамбулі.

«Зоря» потрапила до групи C, де зіграє з італійською «Ромою», болгарським ЦСКА та норвезьким «Буде-Глімт».

Загалом жеребкування завершилося таким чином:

Група А: ЛАСК (Австрія), «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль), «Алашкерт» (Вірменія), ХІК (Фінляндія);

Група В: «Гент» (Бельгія), «Партизан» (Сербія), «Флора» (Естонія), «Анортосіс» (Кіпр);

Група С: «Рома» (Італія), «Зоря» (Україна), ЦСКА (Болгарія), «Буде-Глімт» (Норвегія);

Група D: АЗ (Нідерланди), ЧФР (Румунія), «Яблонець» (Чехія), «Раннерс» (Данія);

Група Е: «Славія» (Чехія), «Феєноорд» (Нідерланди), «Уніон» (Німеччина), «Маккабі» Хайфа (Ізраїль);

Група F: «Копенгаген» (Данія), ПАОК (Греція), «Слован» (Словаччина), «Лінкольн» (Гібралтар);

Група G: «Тоттенхем» (Англія), «Ренн» (Франція), «Вітесс» (Нідерланди), «Мура» (Словенія);

Група H: «Базель» (Швейцарія), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омонія» (Кіпр).

Перші поєдинки відбудуться вже 16 вересня.