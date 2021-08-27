Луганська «Зоря» дізналася суперників у груповому етапі дебютної Ліги конференцій УЄФА
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sitade / Getty Images
Луганський футбольний клуб «Зоря» дізнався, з ким гратиме у груповому етапі дебютного розіграшу Ліги конференцій УЄФА.
Жеребкування відбулося 27 серпня у Стамбулі.
«Зоря» потрапила до групи C, де зіграє з італійською «Ромою», болгарським ЦСКА та норвезьким «Буде-Глімт».
Загалом жеребкування завершилося таким чином:
Група А: ЛАСК (Австрія), «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль), «Алашкерт» (Вірменія), ХІК (Фінляндія);
Група В: «Гент» (Бельгія), «Партизан» (Сербія), «Флора» (Естонія), «Анортосіс» (Кіпр);
Група С: «Рома» (Італія), «Зоря» (Україна), ЦСКА (Болгарія), «Буде-Глімт» (Норвегія);
Група D: АЗ (Нідерланди), ЧФР (Румунія), «Яблонець» (Чехія), «Раннерс» (Данія);
Група Е: «Славія» (Чехія), «Феєноорд» (Нідерланди), «Уніон» (Німеччина), «Маккабі» Хайфа (Ізраїль);
Група F: «Копенгаген» (Данія), ПАОК (Греція), «Слован» (Словаччина), «Лінкольн» (Гібралтар);
Група G: «Тоттенхем» (Англія), «Ренн» (Франція), «Вітесс» (Нідерланди), «Мура» (Словенія);
Група H: «Базель» (Швейцарія), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омонія» (Кіпр).
Перші поєдинки відбудуться вже 16 вересня.
- У квітні 2021 року Спілка європейський футбольних асоціацій (УЄФА) презентувала новий формат розіграшу єврокубків з 2024 року. Із сезону 2024/2025 року в Лізі чемпіонів гратимуть не 32, а 36 клубів. Вони не братимуть участь у групах — замість цього буде створена окрема ліга. Відповідним чином зміняться також Ліга Європи і Ліга конференцій. Там команди теж гратимуть у форматі ліги, а кількість матчів зросте. У подальшому УЄФА прогнозує, що кількість клубів у цих лігах теж може збільшитися до 36.