На Донбасі під час обстрілу загинув український військовий

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На Донбасі в зоні бойових дій загинув український військовослужбовець.

Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід», у зоні відповідальності якого сталася трагедія.

Військовий був убитий бойовиками під час обстрілу українських позицій. Зазначено, що він отримав несумісні з життям поранення, можливо, осколкові. Інших деталей не повідомляють. Штаб Операції обʼєднаних сил про втрати поки не інформує.