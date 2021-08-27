На Донбасі під час обстрілу загинув український військовий
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
На Донбасі в зоні бойових дій загинув український військовослужбовець.
Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання «Схід», у зоні відповідальності якого сталася трагедія.
Військовий був убитий бойовиками під час обстрілу українських позицій. Зазначено, що він отримав несумісні з життям поранення, можливо, осколкові. Інших деталей не повідомляють. Штаб Операції обʼєднаних сил про втрати поки не інформує.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР» та російські снайпери активно порушують режим припинення вогню й обстрілюють військових з різного озброєння. Тільки за серпень від ворожого вогню загинули вже 7 воїнів. За цей рік загальні втрати ЗСУ на Донбасі становили 58 бійців.