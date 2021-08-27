Зеленський підписав закон про реструктуризацію понад 100 мільярдів гривень боргу за газ

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President Of Ukraine / Flickr

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про реструктуризацію заборгованості підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

Про це повідомляється в картці документа на сайті Верховної Ради.

Згідно із законом, розрахункову дату врегулювання заборгованості перенесли з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року.

Підприємствам дозволять реструктуризувати борг за розподіл і транспортування газу (приблизно 46 мільярдів гривень) та спишуть нараховану пеню, а заборгованість з різниці в тарифах перед підприємствами врегулюють коштом державного бюджету (понад 30 мільярдів гривень).

Також закон передбачає зупинку проваджень і заходів з примусового стягнення заборгованості, зокрема за договорами з «Нафтогазом» і операторами газорозподільчих мереж.

Як вказується в пояснювальній записці до документа, станом на 1 травня 2021 року розмір заборгованості сягнув 100 мільярдів гривень.