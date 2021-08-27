У суботу частину України вкриє туман. Синоптики оголосили штормове попередження

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Pixabay / StockSnap

У суботу, 28 серпня, в більшості областей погіршиться погода.

Через небезпечні метеорологічні явища в Українському гідрометцентрі оголосили штормове попередження.

Так, вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний дощ.

Окрім цього, вночі та вранці у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях прогнозують туман, видимість 200—500 м (I рівень небезпечності).