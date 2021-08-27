У суботу частину України вкриє туман. Синоптики оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Pixabay / StockSnap
У суботу, 28 серпня, в більшості областей погіршиться погода.
Через небезпечні метеорологічні явища в Українському гідрометцентрі оголосили штормове попередження.
Так, вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях очікується значний дощ.
Окрім цього, вночі та вранці у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій та Луганській областях прогнозують туман, видимість 200—500 м (I рівень небезпечності).
- У п’ятницю, 27 серпня, через туман у Кишиневі літаки президента України Володимира Зеленського та його румунського колеги Клауса Йоханнеса не змогли вчасно приземлитися. Через це у Молдові на годину відклали програму святкувань 30-річчя незалежності.