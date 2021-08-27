Експрем’єр-міністра Італії Берлусконі поклали до лікарні
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia
Колишній премʼєр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований до лікарні Сан-Раффаеле.
Про це з посиланням на його однопартійців пише газета Corriere della Sera.
Як зазначається, 84-річний Берлусконі перебуває в лікарні Мілану з вечора четверга, 26 серпня. Він проходить планову перевірку після перенесеного коронавірусу.
За даними видання, Берлусконі прибув до лікарні машиною в супроводі своїх соратників.
«Госпіталізація була необхідна для ретельного клінічного обстеження», — заявили представники експрем’єра.
Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі вже проходив планові обстеження у квітні та травні.
- У січні 2021 року експремʼєра Італії терміново доправили в лікарню Монако через загострення проблем із серцем.
- У вересні 2020-го Берлусконі заразився коронавірусом. Він переніс госпіталізацію і заявив, що COVID-19 для нього став одним із найсильніших випробувань.
- У 2016 році голова опозиційної партії Forza Italia переніс серйозну операцію на серці, а також вилікувався від раку простати.