Для «Укрзалізниці» в «ЛНР» закуповували «інноваційні» запчастини. СБУ викрила схему
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України викрила схему закупівлі неякісних запчастин для «Укрзалізниці», які виробляли на окупованій території Луганської області.
Як повідомляє СБУ, запчастини для поїздів і вагонів постачали під виглядом «інноваційної» продукції, а в організатором схеми був громадянин Росії.
За попередніми висновками експертів, запчастини не відповідали технічним умовам експлуатації, що ставило під загрозу роботу контактної мережі «Укрзалізниці», вартість якої понад 3 млрд гривень.
Встановлено, що громадянин РФ спільно із високопосадовцями держпідприємства закуповували запчастини за завищеною у 10 разів ціною через підконтрольну росіянину комерційну структуру в Києві.
В рамках кримінального провадження на продукцію накладено арешт. Слідчі дії тривають. СБУ встановлює всіх причетних до схеми.
- У червні СБУ викрила аферу на «Укрзалізниці», за якою ділки витратили 200 мільйонів гривень на легкозаймисті матеріали для ремонту у вагонах.
- До цього СБУ закрила схему філії «Укрзалізниці», яка закуповувала в Росії неякісні запчастини для локомотивів. Контрабанду везли через окуповані території Донбасу.