Україна здобула друге золото на Паралімпіаді

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Associated Press

Україна виборола на Паралімпійських іграх другу золоту медаль — Марʼяна Шевчук виграла у жіночому паверліфтингу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Шевчук дебютувала на Паралімпіаді і виступала у вазі до 55 кг. Їй вдалося підняти найвищу вагу серед решти учасниць. У першій спробі Шевчук взяла вагу 125 кг, тоді як найближчі суперниці з Китаю та Туреччини — 118 та 117 кг.

Проте із другою спробою Шевчук не впоралася — 128 кг їй не підкорилися. Однак першої спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського золота.

Associated Press

Перше золото на Паралімпіаді отримала плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.