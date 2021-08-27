Україна здобула друге золото на Паралімпіаді
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Associated Press
Україна виборола на Паралімпійських іграх другу золоту медаль — Марʼяна Шевчук виграла у жіночому паверліфтингу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.
Шевчук дебютувала на Паралімпіаді і виступала у вазі до 55 кг. Їй вдалося підняти найвищу вагу серед решти учасниць. У першій спробі Шевчук взяла вагу 125 кг, тоді як найближчі суперниці з Китаю та Туреччини — 118 та 117 кг.
Проте із другою спробою Шевчук не впоралася — 128 кг їй не підкорилися. Однак першої спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського золота.
Перше золото на Паралімпіаді отримала плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.
- Україна традиційно на Паралімпійських іграх виступає вдало і входить до переліку найкращих країн за кількістю здобутих медалей. Зокрема, на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени здобули 117 медалей та посіли третє місце в командному заліку. А на зимовій Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані — 22 медалі та п’яте місце.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.