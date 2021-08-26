Зеленський затвердив оновлену стратегію кібербезпеки України і створення кібервійськ

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Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 14 травня про оновлену стратегію кібербезпеки України, а також затвердив створення кібервійськ в структурі Міноборони.

Указом № 447/2021, Національний координаційний центр кібербезпеки повинен протягом двох місяців розробити та подати на розгляд РНБО план реалізації стратегії, а органи центральної влади спільно зі Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки повинні забезпечити виконання цього плану після його затвердження.

Оновлена редакція стратегії складається з переліку загроз для України в сфері кібербезпеки і пропонує основи національної системи захисту, вказуючи основні пріоритети та стратегічні цілі.

Указом № 446/2021 Кабміну доручено розрахувати обсяг матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення та забезпечення кібервійськ, а також обсяг комплектування особового складу цих військ з урахуванням оптимального співвідношення військовослужбовців, працівників Міноборони України, резервістів та інших.

«За результатами розрахунків в двомісячний термін розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт про створення та функціонування в системі Міністерства оборони України кібервійськ», — йдеться в документі.