Зірці «Манчестер Сіті» й збірної Франції висунули звинувачення у зґвалтуванні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Instagram / benmendy23
Футболіста англійського «Манчестер Сіті» та збірної Франції Бенджаміна Менді звинуватили в зґвалтуванні.
Про це пише BBC.
Британська поліція повідомила, що проти 27-річного захисника висунуті звинувачення за чотирма пунктами статті про зґвалтування й за одним пунктом статті про сексуальне насильство.
Зазначається, що заяву проти футболіста подали три особи старше 16 років, а самі інциденти, імовірно, сталися в період з жовтня 2020 року по серпень нинішнього року.
«Манчестер Сіті» заявив, що захисник відсторонений від тренувань до завершення розслідування. «Це питання перебуває в юридичній площині, і тому клуб не може давати подальші коментарі, поки процес не буде завершений», — додали в клубі.
Лівий захисник виступає за чинних чемпіонів Англії з 2017 року, куди він перейшов з французького «Монако» за €60 мільйонів. На його позиції в «Манчестер Сіті» виступає гравець збірної України Олександр Зінченко.
- У вересні 2018 року американка Кетрін Майорга звинуватила футболіста Кріштіану Роналду в тому, що він зґвалтував її у 2009 році в готелі Лас-Вегаса, а потім заплатив їй $375 тис. за мовчання.
- Поліція США видала ордер на взяття ДНК у Роналду в цій справі. Футболіст всі звинувачення заперечує.