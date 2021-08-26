Депутат від «ЄС» Кононенко: Порошенко після облиття зеленкою отримав опіки очей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Киев Оперативный
Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко після облиття його зеленкою отримав опік очей другого ступеня.
Про це заявив депутат Київради від «Європейської солідарності» Віктор Кононенко, передає Укрінформ.
«На сьогодні у Петра Олексійовича опік очей другого ступеня. Як це вплине на його зір – лікарі ще не знають. І це можна буде визначити тільки протягом якогось часу», – сказав він.
Кононенко розповів, що перша спроба нападу на Порошенка була здійснена, коли зелену суміш намагалися кинути з мосту на Алеї Героїв Небесної Сотні. «Але зрештою скористались «вузьким місцем» біля Меморіалу, де колона зупинилась на прохання членів родин загиблих героїв», – нагадав він.
Крім того, Кононенко також звернув увагу на те, що Управління держохорони зняло з охорони Порошенка трьох людей. Він запевняє, що ще напередодні, 23 серпня, УДО мало інформацію про те, що найняті групи «тітушок» будуть атакувати Порошенка.
- 24 серпня нардепа та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка облили зеленкою під час Маршу захисників у центрі Києва. Нападника оперативно затримали.
- Згодом правоохоронці розповіли деталі про нападника. Це уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Інцидент кваліфікували за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до пʼяти років обмеження волі.