Україна та Маврикій домовились про безвіз
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Rumman Amin / Unsplash
Україна та Республіка Маврикій домовились про безвізовий режим, для подорожей потрібен буде тільки закордонний паспорт. Відповідне рішення ухвалив уряд України на засіданні у четвер, 26 серпня.
Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Кабміну.
Також уряд уповноважив посла України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітову підписати угоду про безвіз з Маврикієм.
Маврикій розташований у південній частині Індійського океану, по сусідству з островом Мадагаскар. Клімат острова типовий субтропічний, але виснажливої спеки на острові не буває. Зимовий час, період з жовтня по травень, називають ідеальним часом для відвідування цієї країни, але в період з лютого по травень на острові можливі сильні зливи — мусони. Проте, такі дощі трапляються не щороку і зазвичай тривають 2—3 дні. Температура води протягом всього року залишається +23...+27 °C і підходить для повноцінного пляжного відпочинку.