Україна та Маврикій домовились про безвіз

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Rumman Amin / Unsplash

Україна та Республіка Маврикій домовились про безвізовий режим, для подорожей потрібен буде тільки закордонний паспорт. Відповідне рішення ухвалив уряд України на засіданні у четвер, 26 серпня.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Кабміну.

Також уряд уповноважив посла України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітову підписати угоду про безвіз з Маврикієм.

Маврикій розташований у південній частині Індійського океану, по сусідству з островом Мадагаскар. Клімат острова типовий субтропічний, але виснажливої ​​спеки на острові не буває. Зимовий час, період з жовтня по травень, називають ідеальним часом для відвідування цієї країни, але в період з лютого по травень на острові можливі сильні зливи — мусони. Проте, такі дощі трапляються не щороку і зазвичай тривають 2—3 дні. Температура води протягом всього року залишається +23...+27 °C і підходить для повноцінного пляжного відпочинку.