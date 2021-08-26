На Львівській залізниці через аварію на колії затримується низка потягів

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На Львівській залізниці зійшов з колії потяг Клепарів — Батьово, через що низка рейсів затримується. Інцидент стався вранці 26 серпня — вантажний потяг перевозив щебінь та залізну руду.

Зараз залізничники працюють над ліквідацією наслідків аварії, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Унаслідок сходу вагонів ніхто не постраждав, але пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі.

Відтак затримуються у дорозі пасажирські поїзди:

№ 6 Херсон — Ужгород;

№ 41 Дніпро — Трускавець;

№ 46 Лисичанськ — Ужгород;

№ 146 Ужгород — Львів;

№ 807 Львів — Коломия.

Час запізнення потягів становить від 50 хвилин до однієї години і двадцяти хвилин.

Відновлення руху по непарній колії на дільниці Глинна-Наварія — Львів планується протягом 24 годин.