Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у Києві та області: дощитиме до кінця доби

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People in the rain / Getty Images

У Києві та області оголосили штормове попередження — до кінця четверга, 26 серпня, дощитиме.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі (УГМЦ).

«По Київщині, особливо по південній частині, навіть можливі грози», — додали синоптики.

Також в УГМЦ пояснили, що негода спричинена тим, що столичний регіон (і не тільки) перебуває в зоні впливу атмосферного фронту, який повʼязаний із циклоном, що зараз розташовується на північ від України.