Укргідрометцентр оголосив штормове попередження у Києві та області: дощитиме до кінця доби
- Автор:
- Катерина Кадакова
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People in the rain / Getty Images
У Києві та області оголосили штормове попередження — до кінця четверга, 26 серпня, дощитиме.
Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі (УГМЦ).
«По Київщині, особливо по південній частині, навіть можливі грози», — додали синоптики.
Також в УГМЦ пояснили, що негода спричинена тим, що столичний регіон (і не тільки) перебуває в зоні впливу атмосферного фронту, який повʼязаний із циклоном, що зараз розташовується на північ від України.
- Раніше синоптики попереджали, що в Україну йдуть похолодання і грози з дощами. В окремих районах центральних, Одеської та Миколаївської областей сьогодні також можливі град і шквали 15—20 м/с.