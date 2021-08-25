Пентагон запровадив обов’язкову вакцинацію для військових США

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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr

Пентагон ухвалив рішення ввести обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для американських військових.

Про це пише «Голос Америки».

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, вакцинація стане обов’язковою для всіх чинних військовослужбовців, яких у США близько 1,3 мільйона.

«Ми готуємо інструкції для збройних сил. Терміни завершення вакцинації, іншими словами, як швидко ми хочемо її провести - ми працюємо над цими інструкціями прямо зараз», — підкреслив він.