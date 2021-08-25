ВАКС дозволив заочне розслідування привласнення «Межигірʼя» Януковичем і його сином

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив проводити спеціальне досудове розслідування відносно експрезидента Віктора Януковича і його сина Олександра у справі про присвоєння резиденції «Межигірʼя» на території Вишгородського району.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та дав дозвіл на заочне розслідування захоплення резиденції, що завдало збитків державі на понад 500 млн гривень.

У САП зазначили, що рішення суду дозволить завершити досудове розслідування у відношенні Януковичів, які вже 7 років ховаються в Росії.