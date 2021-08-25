Нова Зеландія підписала декларацію саміту «Кримської платформи»

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Посол Нової Зеландії в Україні Мері Терстон передала Міністерству закордонних справ України ноту про приєднання до спільної декларації саміту «Кримської платформи».

Про це 25 серпня повідомила пресслужба МЗС України.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін провів зустріч із послом з нагоди завершення її дипломатичної місії в Україні та подякував новозеландській стороні за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, він подякував послу Терстон за участь в інаугураційному саміті «Кримської платформи» 23 серпня в Києві.

Також Єнін запропонував розпочати переговори про взаємного визнання документів про вакцинацію проти COVID-19 і опрацювати питання щодо спрощення візового режиму Нової Зеландії для українців.