На Рівненщині викрили підпільні кар’єри, на яких роками нелегально видобували базальт. Збитки оцінили у 70 млн гривень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Рівненська обласна прокуратура
У Рівненській області викрили підпільні кар’єри, на яких незаконно видобували базальт у промислових масштабах.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Як з’ясувалося, нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої фірми, які без дозволу на спеціальне надрокористування налагодили видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі.
За даними СБУ, ділки збували гірські породи представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані гроші виводили через мережу підконтрольних фірм.
За попередньою оцінкою експертів, зловмисники завдали державі збитків на понад 70 мільйонів гривень.
Водночас у Рівненській обласній прокуратурі уточнили, що базальт незаконно видобували з 2017 року.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи із доказами оборудок; 4 одиниці спецтехніки та 3 вантажівки; понад $24 тисячі, 27 тисяч гривень та €200; гранату Ф-1 із запалом, понад 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм і незареєстровану стрілецьку зброю.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Фахівці встановлюють розмір шкоди, завданої навколишньому середовищу, тривають слідчі дії та експертизи.
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