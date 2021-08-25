«Слуга народу» звинуватила депутата Котляра у зраді через відмову очолити Кривий Ріг

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Фракція «Слуга народу» Криворізької міської ради назвала зрадою заяву про звільнення секретаря міськради Олександра Котляра. Таким чином він відмовився від посади в. о. міського голови Кривого Рогу.

Про це йдеться в заяві партії.

«Це рішення не було обговорено ані з депутатською фракцією партії у Криворізькій міській раді, ані з Криворізькою міською організацією партії. Котляр жодним чином не обґрунтував свою позицію, зрадивши принципи нашої політичної сили та президента Володимира Зеленського», — йдеться в тексті заяви.

Пресслужба партії також зазначає, що Котляр «не здатний взяти на себе відповідальність перед містом та його мешканцями. Він показав себе не лише як неспроможний політик, але й як зовсім не командний гравець».

Під час засідання міськради фракція «Слуга народу» покинула сесійну залу.

Нагадаємо, на засіданні позачергової сесії Криворізької міської ради секретар міськради від «Слуги народу» Олекандр Котляр попросив підтримати його заяву про звільнення. Новим секретарем міськради обрали депутата від «Української перспективи» та колишнього очільника міста Юрія Вілкула. Тепер він почне виконувати обовʼязки мера — у звʼязку зі смертю Костянтина Павлова.