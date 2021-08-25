Україна здобула перше золото на Паралімпіаді
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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На Паралімпійських іграх в Токіо Україна здобула першу золоту медаль — її отримала плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Про це повідомляє Суспільне.
29-річна Мерешко фінішувала з часом 33.11 секунд і випередила на 0.04 секунди американку Елізабет Маркс. Результат українки став паралімпійським рекордом.
Бронза дісталася також українці — 17-річній Анні Гонтар, яка фінішувала з часом 33.40. Ще одна українка Вікторія Савцова закінчила фінал на пʼятому місці.
Це сьома медаль для України та перша золота. Попередні чотири срібла здобули плавець Антон Коль, Максим Крипак, фехтувальник Артем Манько та фехтувальниця Олена Федота; дві бронзи здобули фехтувальниця Євгенія Бреус та плавчиня Анна Гонтар. Із досягненнями їх привітав президент України Володимир Зеленський.
- Україна традиційно на Паралімпійських іграх виступає вдало і входить до переліку найкращих країн за кількістю здобутих медалей. Зокрема на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени здобули 117 медалей та посіли третє місце в командному заліку. А на зимовій Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані — 22 медалі та п’яте місце.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.