Україна здобула перше золото на Паралімпіаді

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На Паралімпійських іграх в Токіо Україна здобула першу золоту медаль — її отримала плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє Суспільне.

29-річна Мерешко фінішувала з часом 33.11 секунд і випередила на 0.04 секунди американку Елізабет Маркс. Результат українки став паралімпійським рекордом.

Бронза дісталася також українці — 17-річній Анні Гонтар, яка фінішувала з часом 33.40. Ще одна українка Вікторія Савцова закінчила фінал на пʼятому місці.

Це сьома медаль для України та перша золота. Попередні чотири срібла здобули плавець Антон Коль, Максим Крипак, фехтувальник Артем Манько та фехтувальниця Олена Федота; дві бронзи здобули фехтувальниця Євгенія Бреус та плавчиня Анна Гонтар. Із досягненнями їх привітав президент України Володимир Зеленський.