В Україну йдуть похолодання і дощі, в окремих районах синоптики прогнозують град

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Pixabay / Daniel Borker

Погоду в Україні до кінця тижня визначатимуть циклонічні утворення Manfred та Nick, які спричинять дощі та локальні грози.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

«Температура буде суттєво відрізнятись у різних куточках країни — на заході, півночі, Вінниччині та Черкащині — доволі прохолодно, а от на решті території ще утримається спека», — розповіли синоптики.

Згідно з прогнозом УГМЦ, у найближчі дві доби в більшості областей України очікуються короткочасні дощі з грозами. У четвер, 26 серпня, в окремих районах центральних, Одеської та Миколаївської областей можливі град і шквали 15—20 м/с.

У суботу, 28 серпня, опади залишать Україну, лише в західних та північних областях вночі подекуди пройдуть короткочасний дощ, гроза.

Також синоптики прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі +8...+15 °С, вдень +17...+23 °С, на решті території вночі +15...+20 °С, вдень +24...+30 °С. 28 серпня на південному сході країни очікується до +33 °С.