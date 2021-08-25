Україна здобула перші медалі на Паралімпійських іграх

Новини

John Walton - PA Images / Contributor / Getty Images

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо здобула перші медалі: бронзу отримала фехтувальниця Євгенія Бреус в особистих змаганнях на шаблі, а срібло — плавець Антон Коль на дистанції 100 метрів на спині та фехтувальник Артем Манько.

Про це повідомляє Суспільне.

38-річна Євгенія Бреус змагалась на шаблі у фехтуванні на візках. Її суперницею у фіналі була Єва Андреа Гаймасі з Угорщини, гра закінчилась із рахунком 15:10. Це перша медаль для України на Паралімпіаді.

Бреус у 2016 році виграла бронзу на змаганнях в Ріо у шпазі — ця медаль уже друга для неї в карʼєрі на Паралімпійських іграх.

Другу медаль Україні приніс плавець Антон Коль з вродженою вадою опорно-рухового апарату на дистанції 100 метрів на спині. Він розпочав заплив третім, проте згодом наростив швидкість. На фініші українець програв ізраїльтянину Шалабі менше 0.3 секунди. У 2016 році у Ріо Коль здобув дві бронзові нагороди: на дистанціях 50 метрів та 100 метрів на спині.

Третю медаль та друге срібло Україні приніс фехтувальник Артем Манько – віцечемпіон у фехтуванні на шаблі на візках.

переліку найкращих країн за кількістю здобутих медалей. Зокрема на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени здобули 117 медалей та посіли третє місце в командному заліку. А на зимовій Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані — 22 медалі та п’яте місце.