На Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
24 серпня внаслідок обстрілу позицій українських військових на Донбасі загинув один з бійців Операції обʼєднаних сил.
Про це повідомляється на сторінці штабу ООС.
Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У Луганській та Донецькій області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.
«У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення», — йдеться в повідомленні.
Воїнів терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника — тяжкий, другого – задовільний. Повідомляється, що на дії ворога дали адекватну відповідь.
- У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня один український військовий загинув від вогнепального поранення. За добу російські гібридні сили п’ять разів порушили умови перемир’я, три з яких були пов’язані з обстрілами.