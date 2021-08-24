Польща передала Україні 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
Україна отримала від Польщі 650 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Їх уже розподілили по регіонам.
Про це у своєму Facebook написав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Дякую уряду Польщі та пану президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19 . 650 тисяч доз вакцини Астразенека вже розвезено у регіони», — повідомив він.
Також Польща передала Україні засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори. Їх найближчим часом доправлять до українських лікарень.
- Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні вакцинують проти коронавірусу препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.