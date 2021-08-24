У Токіо стартували Паралімпійські ігри

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Tokyo2020 / Twitter

У столиці Японії Токіо офіційно розпочалися Паралімпійські ігри — міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю. Вони триватимуть з 24 серпня до 5 вересня.

Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Токіо — перше місто, що приймає Паралімпіаду вдруге. У 1964 році в цьому місті провели другі в історії Паралімпійські ігри.

До Японії прибули близько 4 400 паралімпійців, які змагатимуться у 22 видах спорту. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7.

Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту. На церемонії відкриття український прапор несли плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.

Україна традиційно на Паралімпійських іграх виступає вдало і входить до переліку найкращих країн за кількістю здобутих медалей. Зокрема на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени здобули 117 медалей та посіли третє місце в командному заліку. А на зимовій Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані — 22 медалі та п’яте місце.