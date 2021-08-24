У Токіо стартували Паралімпійські ігри
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Tokyo2020 / Twitter
У столиці Японії Токіо офіційно розпочалися Паралімпійські ігри — міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю. Вони триватимуть з 24 серпня до 5 вересня.
Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Токіо — перше місто, що приймає Паралімпіаду вдруге. У 1964 році в цьому місті провели другі в історії Паралімпійські ігри.
До Японії прибули близько 4 400 паралімпійців, які змагатимуться у 22 видах спорту. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7.
Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту. На церемонії відкриття український прапор несли плавці Єлизавета Мерешко і Віктор Смирнов.
Україна традиційно на Паралімпійських іграх виступає вдало і входить до переліку найкращих країн за кількістю здобутих медалей. Зокрема на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени здобули 117 медалей та посіли третє місце в командному заліку. А на зимовій Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані — 22 медалі та п’яте місце.
- Напередодні Паралімпійських ігор у Токіо провели Олімпійські ігри. Українську збірну представляли 153 спортсмени, що було найменшою кількістю атлетів на літній Олімпіаді в історії незалежної України. Загалом Україна здобула 19 олімпійських медалей — 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Це краще, аніж на попередній Олімпіаді в Ріо (11 медалей), але менше, ніж на інших. У медальному заліку збірна України посіла 44 місце — тут країни розташовані за кількістю здобутих золотих медалей. Водночас у заліку за загальною кількістю медалей Україна опинилася на 16 місці.