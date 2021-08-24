США, Євросоюз, Грузія привітали Україну із 30-ю річницею Незалежності

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Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 30-річчя Незалежності.

Із Днем Незалежності країну одним із перших привітав держсекретар США Ентоні Блінкен.

«30 років тому Верховна Рада України зробила для України сміливий вибір, взявши новий курс на незалежну, демократичну і суверенну державу, засновану на європейських цінностях. За три десятиліття, що минули після цього історичного рішення, траєкторія України в її євроатлантичному майбутньому була ясна, і український народ може пишатися своїми досягненнями», — заявив він.

Блінкен зазначив, що США протягом усіх 30 років підтримували Україну, і запевнив, що продовжать надавати підтримку у зусиллях із «досягнення євроатлантичних прагнень, відновлення і гарантування безпеки міжнародно визнаних кордонів України і захисту від агресії Росії». Також він назвав США близьким партнером України у «боротьбі з корупцією, сприянні економічному зростанню і виконанні обіцянок Революції гідності».

Привітання надійшли і від президента Європейської ради Шарля Мішеля, який 23 серпня відвідав перший саміт «Кримської платформи» у Києві.

«ЄС продовжить підтримувати Україну та її народ, спираючись на наші спільні цінності. Наша Угода про Асоціацію покликана наблизити Україну до ЄС», — написав він.

Посол Євросоюзу Матті Маасікас привітав Україну зі святом українською мовою.

«Український народ ліпше знає, що для нього найкраще. Європейський вибір і європейські прагнення України повністю визнаються Європейським Союзом. Ми підтримуємо стратегічні завдання і зовнішньополітичні пріоритети України. Упродовж 30 років незалежності Україна долала численні перешкоди на шляху до процвітання, а незаконна анексія Криму Росією і агресія під проводом Росії на сході залишаються надзвичайним викликом. [...] Як Європи немає без України, так немає і безпечної Європи без незалежної і безпечної України. ЄС є і залишиться найбільшим і найнадійнішим партнером України», — заявив він у відеопривітанні.

Також Україну привітала президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

«Через 30 років після проголошення Україною незалежності я хочу побажати [президенту Володимиру] Зеленському і українському народу дуже щасливого Дня Незалежності. Грузія та Україна пройшли подібні дороги до свободи, і ми разом підемо нашим майбутнім шляхом до Європи», — написала вона на своїй сторінці у Twitter.

Надіслав свої вітання з 30-річчям Незалежності і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, який побажав успіхів у боротьбі за свободу та територіальну цілісність та запевнив у підтримці Латвії.

До привітань долучився і міністр закордонних справ Північної Македонії Буджар Османі.

Із 30-річчям Незалежності привітав Україну і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Незламна воля українців дозволила їм гідно пройти довгий і болісний шлях здобуття власної державності. І в сучасних складних умовах, коли панують глобальна недовіра, конкуренція та протистояння, я хочу висловити впевненість, що мудрість, розсудливість і передбачливість, притаманні українському народу, допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємоповагу, підтримку та високий рівень співпраці», — заявив він та побажав українцям «миру, успіхів та процвітання».