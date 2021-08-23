Премʼєр Шмигаль заявив про понад $100 млрд збитків від окупації Криму. Змусити Росію заплатити — один з пріоритетів

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Загальні потенційні збитки України від окупації Криму Росією оцінюються в понад 100 мільярдів доларів. Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль під час виступу 23 серпня на саміті «Кримської платформи».

За його словами, одним з пріоритетних завдань влади є змусити Росію, за рішенням міжнародних судів, «почати платити за свої дії».

«Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки на сьогодні оцінюються експертами в розмірі більше 100 мільярдів доларів. Це втрачені природні ресурси, втрачені активи держави, це втрачена промисловість, а головне — негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора», — зауважив Шмигаль.

Він наголосив, що тепер одне з пріоритетних завдань влади — змусити Росію, за рішенням міжнародних судів, почати платити за свої дії. «Уже маємо не один позитивний приклад, коли українські державні та приватні структури виграють відповідні судові процеси», — сказав премʼєр.

Шмигаль також відзначив, що внаслідок політики мілітаризації та «викачування» ресурсів тимчасово окупований Крим перебуває на грані екологічної катастрофи.

«Питання екології — це питання безпечного життя українців на півострові та загалом екологічних проблем для всього Чорноморського регіону. Домівка мільйонів українців перетворюється фактично на військову базу та режимний окупаційний об’єкт. Це вкотре свідчить про глобальність проблеми та загрозу не тільки для України, а й для наших європейських сусідів», — сказав він.