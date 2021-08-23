Стало відомо імʼя лейтенанта, який загинув на Донбасі
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня від обстрілів бойовиків загинув лейтенант Юрій Михайлов.
Про це у соціальних медіа повідомила 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.
«З сумом повідомляємо, що вчора при несенні служби о 15:15 на взводному опорному пункті від ворожої кулі загинув лейтенант Юрій Олександрович Михайлов. Непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів», — йдеться у дописі.
Командування та особовий склад 28-ї ОМБр висловлюють глибоке почуття скорботи родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
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- За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували понад дві тисячі обстрілів, загинули більше 50 військових, близько 200 — поранені.