Україна виконала всі вимоги для отримання траншу від ЄС

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала умови, необхідні для виплати другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це він повідомив під час зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

«Для нас важливим кроком з підтримки стане виділення другого траншу макрофінансової допомоги до завершення поточної програми у вересні цього року. Україна виконала умови для його отримання», — сказав глава уряду.

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії зауважив, що Євросоюз мобілізував «безпрецедентну фінансову й технічну допомогу для України». За його словами, надання у 2020 році першого траншу в розмірі 600 мільйонів євро стало ознакою солідарності ЄС з Україною.

«Україна доклала значних зусиль у виконанні умов програми макрофінансової допомоги ЄС для отримання другого траншу. Виходячи з попереднього аналізу, ці умови у широкому сенсі були виконані», — наголосив Домбровскіс.